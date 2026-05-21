Lazio, Grosso può andare alla Fiorentina? Arriva al conferma di Paratici
Il nome di Fabio Grosso è tra quelli entrati in lizza come possibile sostituto di Maurizio Sarri alla Lazio. Un profilo giovane, ma con esperienza, un nome che però ha attirato su di sé le attenzioni di più club di Serie A, soprattutto dopo la stagione alla guida del Sassuolo.
FIORENTINA SU GROSSO - Tra le società che, in effetti, si sono fatte avanti palesando e confermando il proprio interesse c'è anche la Fiorentina. A tal riguardo il nuovo dirigente Fabio Paratici ha spiegato la volontà di prendere in considerazione tutte le ipotesi per la panchina della Viola, dalla conferma di Vanoli all'arrivo dello stesso Grosso. Di seguito le sue parole.
LE PAROLE DI PARATICI - "Paolo Vanoli può restare? Certamente. Riflettiamo e pianifichiamo, tutto a tempo debito. Faremo le analisi e le scelte. Grosso? Non escludiamo nulla, ragioniamo e valutiamo tutto".