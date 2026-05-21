Atalanta, non solo Sarri: spunta un nuovo nome per la panchina della Dea
21.05.2026 17:45 di Simone Locusta
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La storia tra Raffaele Palaldino e l'Atalanta è giunta ai titoli di coda. Un ultimo ballo in casa della Fiorentina (sua ex squadra) prima di lasciare la panchina della Dea, a volte il destino è strano. La coppia Giuntoli - Percassi già lavora all'Atalanta del futuro e in cima alla lista dei desideri c'è il nome di Maurizio Sarri, ritenuto l'uomo giusto per ripartire con un nuovo progetto tecnico.
L'attuale allenatore della Lazio, però, non è l'unico nome in lizza. I bergamaschi seguono con interesse anche i profili di Vincenzo Italiano e Fabio Grosso, ma secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb ci sarebbe anche Paulo Sousa tra i nomi tenuti in considerazione.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.