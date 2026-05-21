Lazio, deciso il futuro di Runjaic: le parole del d.t. dell'Udinese
21.05.2026 17:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Tra i nomi accostati alla Lazio per il sostituto di Maurizio Sarri, ormai sempre più direzionato verso l'addio, c'è anche quello di Kosta Runjaic. Il tecnico dell'Udinese è reduce da una stagione in cui ha dato continuità alla crescita della sua squadra e oggi sogna di poter chiudere la stagione al nono posto, proprio davanti ai biancocelesti.
LE PAROLE DI NANI SU RUNJAIC - Il futuro di Runjaic, però, non sarà in biancoceleste. Almeno questo è quello che si evince dalle parole del direttore tecnico friulano Gianluca Nani che, al riguardo, ha detto: "Ha un contratto con noi e siamo felicissimi di tenerlo".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.