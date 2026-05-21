Pedro lascia la Lazio. E i tifosi del Napoli lo chiamano: "Vieni un anno qui!"
Si chiude l'avventura di Pedro alla Lazio. Contro il Pisa giocherà la sua ultima partita con la maglia biancoceleste, per poi decidere il suo futuro tra il ritiro e continuare a giocare. A Napoli un'idea ce l'hanno: lo vogliono con la maglia azzurra. Sui social, infatti, i tifosi partenopei si sono scatenati con i commenti dopo aver visto l'addio dello spagnolo pubblicato sui canali ufficiali del club biancoceleste. Diversi utenti lo vedrebbero bene al Maradona, nel ricordo della vittoria dello scudetto dell'anno scorso: anche grazie ai suoi due rigori segnati contro l'Inter, la squadra di Conte è riuscita a laurearsi campione d'Italia.
"Pedro è un calciatore straordinario, ha giocato con Barcellona e Chelsea. Ha 38 anni, ma in una rosa ampia, in questa Serie A, ci starebbe benissimo per dare esperienza e un contributo importante in zona gol. E' un vincente e si diverte ancora. Dovesse arrivare Sarri, sarebbe divertente avere anche uno come lui in squadra", è il messaggio pubblicato sui social da parte dei tifosi del Napoli, come si legge su AreaNapoli.it. Non solo Sarri, quindi, anche Pedro è un sogno del popolo azzurro.