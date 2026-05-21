Sarri, il Napoli si tutela: contatti con Allegri: E in lista c'è anche un ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli si prepara a salutare Antonio Conte. Il tecnico ex Inter e Juventus avrebbe già comunicato ad Aurelio De Laurentiis la sua volontà di lasciare il club partenopeo. Proprio per questo, è partito il casting per sostituirlo: il ritorno nostalgico di Maurizio Sarri stuzzica la società, ma l'Atalanta è in pressing costante e nelle ultime ore sembra che la pista Napoli si stia raffreddando.

Il Napoli, però, valuta anche altre piste: secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, il DS dei campani Giovanni Manna ha un piano B, che nella sua testa però è un piano A, ovvero virare su Massimiliano Allegri, non più sicuro di proseguire al timone del Milan. C'è qualcosa di più sul piatto che non una semplice idea, visto che di recente sarebbe andata in scena una cena tra i due a Milano, con il dirigente del Napoli che avrebbe anche già avanzato la propria proposta. Tra i due litiganti però c'è anche un terzo che potrebbe spuntarla: si tratta di Roberto Mancini, ex allenatore di Lazio e Inter che potrebbe tornare clamorosamente in Serie A.