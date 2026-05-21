Ex Lazio | Signori incontra Hernanes: "Quanti gol avremmo fatto insieme!" - FT
21.05.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Hanno fatto la storia della Lazio, anche se in epoche diverse. Beppe Signori abbraccia Hernanes: lo scatto tra i due è finito sul profilo Instagram dell'ex attaccante, che ha ricordato i suoi anni in biancoceleste immaginandosi in campo con il brasiliano. Questo è ciò che ha scritto: "Tutti e due abbiamo indossato con onore gli stessi colori, chissà se avessimo giocato insieme quanti gol avremmo fatto e quante partite avremmo vinto!". Di seguito l'immagine.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.