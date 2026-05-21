Lazio, Sabatini: "Lotito? Parole da delirio di onnipotenza..."

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Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le parole pronunciate da Claudio Lotito, presidente della Lazio, a Montecitorio. Il noto giornalista si è espresso anche sulla protesta dei tifosi biancocelesti.

LE PAROLE DI LOTITO - "Se gestissi la comunicazione di Lotito gli direi che così è troppo. Deve trovare una via d'uscita, così non va bene. Se un presidente dice che i giocatori dovrebbero avere i suoi attributi non può più entrare nello spogliatoio. Per me quella frase è la più grave, quello che ha detto su Sarri non si può dire pubblicamente. Le parole sui tifosi mi sembrano da delirio di onnipotenza. Ha un distacco clamoroso dalla realtà e non so come ne possa uscire. Senza i tifosi il valore della Lazio scende. La quotazione al Nasdaq? Quando quoti un'azienda punti sulla fiducia degli investitori e dei risparmiatori. Se non c'è fiducia spiegatemi perché qualcuno dovrebbe investire nella Lazio".

L'ADDIO DI SARRI - "Secondo me Lotito rifiuterà le dimissioni di Sarri e l'allenatore sarà costretto a trattare e rinunciare ad alcune mensilità. Anche se va detto che questo è un suo diritto".

PROTESTA TIFOSI - "Ho capito che i tifosi della Lazio hanno ragione nel protestare contro Lotito dopo l'abbandono dello stadio. Io pensavo fosse fatto un po' a modo duo, ma che ottenesse i risultati. Da quanto è diventato Senatore il potere ha fatto esplodere il sui ego".