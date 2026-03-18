PRIMAVERA | Inter - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione

18.03.2026 14:15 di  Christian Gugliotta   vedi letture
PRIMAVERA | Inter - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il pari in rimonta acciuffato nei minuti finali della sfida contro la Juventus non ha risolto la situazione attuale della Lazio Primavera, che continua a navigare in acque tutt'altro che tranquille. Il punto strappato nell'ultima di campionato, infatti, ha portato i biancocelesti a quota 39 in classifica, a sole quattro lunghezze dal 17° posto, che vorrebbe dire play-out.

Per mettere al sicuro la salvezza, dunque, la squadra di Punzi dovrà tornare a fare risultato con continuità, a partire dal prossimo match che la vedrà impegnata in trasferta contro l'Inter. I nerazzurri sono in piena lotta per un posto tra le prime sei e, reduce da un pesante ko contro il Torino, venderà cara la pelle per portare a casa i tre punti.

La sfida, valida per la trentesima giornata, sarà diretta Lorenzo Massari, arbitro della sezione di Torino, che verrà coadiuvato dagli assistenti Ilario Montanelli e Cosimo Schirinzi. Il calcio d'inizio del match è in programma per le ore 13:00 di domenica 22 marzo.

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.