PRIMAVERA | Inter - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione
Il pari in rimonta acciuffato nei minuti finali della sfida contro la Juventus non ha risolto la situazione attuale della Lazio Primavera, che continua a navigare in acque tutt'altro che tranquille. Il punto strappato nell'ultima di campionato, infatti, ha portato i biancocelesti a quota 39 in classifica, a sole quattro lunghezze dal 17° posto, che vorrebbe dire play-out.
Per mettere al sicuro la salvezza, dunque, la squadra di Punzi dovrà tornare a fare risultato con continuità, a partire dal prossimo match che la vedrà impegnata in trasferta contro l'Inter. I nerazzurri sono in piena lotta per un posto tra le prime sei e, reduce da un pesante ko contro il Torino, venderà cara la pelle per portare a casa i tre punti.
La sfida, valida per la trentesima giornata, sarà diretta Lorenzo Massari, arbitro della sezione di Torino, che verrà coadiuvato dagli assistenti Ilario Montanelli e Cosimo Schirinzi. Il calcio d'inizio del match è in programma per le ore 13:00 di domenica 22 marzo.