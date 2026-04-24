Lazio, anche il settore giovanile in campo nel weekend: tutti gli appuntamenti
Scendono in campo cinque squadre agonistiche del Settore Giovanile biancoceleste. Si concludono le Regular Season di Under 14 Regionali Eccellenza e Under 17, inizia la Fase Interregionale per l’Under 14 Pro, mentre la 16 affronta gli ottavi di finale.
Sabato aprono la giornata proprio i ragazzi di Edoardo Ragaini, le aquile classe 2012 fanno visita ai pari età della Red Tigers. La Lazio deve vincere per difendere il terzo posto della classifica e staccare il pass per le fasi finali del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Sabato mattina sono protagonisti anche i ragazzi di Fabrizio Perrotti. L’Under 18 biancoceleste ospita il Torino al ‘Salaria Sport Village’. Le aquile classe 2008 vogliono dare continuità alla vittoria di Cesena, la squadra granata è avvisata.
Domenica, è la volta dell’Under 17 di Cristian Daniel Ledesma. Ultima giornata della Regular Season per le aquile classe 2009, ormai già matematicamente ai playoff. La Lazio attende il Lecce, i biancocelesti puntano alla vittoria per proseguire la striscia positiva e sperare nel passo falso del Palermo, per salire al quarto posto. Dopo quasi due mesi di sosta, ritorna in campo anche la squadra di Valerio Gualdaroni impegnata nella prima giornata della Fase Interregionale, Under 14 Pro. La Lazio fa visita al Pescara. D'ora in avanti non sono consessi passi falsi: solamente tre sfide per sognare le Final Four.
Mercoledì, 29 Aprile, iniziano gli ottavi di finale per l’Under 16 di Cristiano Lombardi. Nella gara d’andata, è la Lazio ad ospitare l’Atalanta. Le aquile classe 2010 devono cercare di conquistare subito un risultato positivo per poi giocarsi tutto nella gara di ritorno. I biancocelesti di Alessio Fazi sono in sosta, gli ottavi di finale Under 15 prendono il via il 3 maggio.
Le sfide casalinghe di Under 17 e Under 16 saranno trasmesse gratuitamente in diretta sulla piattaforma sslazio.it, oppure sull’App ufficiale biancoceleste. Le partite si potranno vedere integralmente anche in seguito. Rimanete connessi!
Il programma nel dettaglio:
Under 18 Nazionali - 32^ Giornata
LAZIO-TORINO
Sabato 25 Aprile, ore 11, ‘Salaria Sport Village’ - Roma
Under 17 Nazionali – 26^ Giornata
LAZIO-LECCE (Diretta)
Domenica 26 Aprile, ore 15, ‘Salaria Sport Village’ - Roma
Under 16 Nazionali – Ottavi di finale, andata
LAZIO-ATALANTA (Diretta)
Mercoledì 29 Aprile, ore 11, ‘Salaria Sport Village’ - Roma
Under 15 Nazionali
SOSTA
Under 14 Pro – Fase Interregionale, 1^ Giornata:
PESCARA-LAZIO
Domenica 26 Aprile ore 14:30, Centro Sportivo ‘Poggio degli Ulivi’ – Città Sant’Angelo (PE)
Under 14 Regionali Eccellenza – 30^ Giornata
RED TIGERS-LAZIO
Sabato 25 Aprile ore 9, Campo ‘Agapito Sbardella’ - Roma