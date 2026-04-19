PRIMAVERA | Lazio, spalti gremiti per il derby: il dato sui presenti
19.04.2026 14:15 di Christian Gugliotta
È un Fersini gremito quello che sta ospitando il derby Primavera tra Lazio e Roma. Sono numerosi i tifosi di entrambe le squadre recatisi a Formello per assistere alla stracittadina e il numero di spettatori presenti sugli spalti dovrebbe attestarsi attorno al migliaio.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.