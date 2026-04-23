PRIMAVERA | Frosinone - Lazio, scelto l'arbitro del match: la designazione
Nell'ultimo turno di Primavera 1, la Lazio non è andata oltre lo 0-0 contro Roma, al termine di un derby avaro di emozioni. A quattro giornate dalla fine del campionato, il punto ottenuto nella stracittadina ha avvicinato ancora di più la squadra di Punzi alla salvezza aritmetica, che potrebbe scattare già alla prossima sfida contro il Frosinone.
Il 17esimo posto occupato dal Napoli, attualmente condannato a disputare i playout contro il Cagliari, dista infatti sette lunghezze e, se sabato i partenopei dovessere usciti sconfitti contro l'Inter, ai biancocelesti basterebbe un successo sul campo dei ciociari per essere ufficialmente salvi.
Il match tra Frosinone e Lazio, in programma alle 13:00 di domenica 26 aprile, sarà diretto da Enrico Cappai, fischietto della sezione di Cagliari. Completano la terna gli assistenti Gianmarco Macripo' e Angelo Di Curzio.