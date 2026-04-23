Lazio, Provstgaard in estasi: "Siamo in finale! Insieme fino alla fine" - FT
23.04.2026 18:00 di Christian Gugliotta
Oliver Provstgaard ha festeggiato l'accesso in finale di Coppa Italia della Lazio pubblicando un post sul proprio profilo Instagram. Il difensore danese ha accompagnato alcuni scatti del match con la didascalia: "Ci siamo, in Finale!! Insieme fino alla fine 🩵"
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.