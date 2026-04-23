Lazio, senti Coppola: “Motta si è consacrato! Ha valori tecnici e umani…”

23.04.2026 15:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, senti Coppola: “Motta si è consacrato! Ha valori tecnici e umani…”
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La prestazione di Motta è, indubbiamente, sulla bocca di tutti. Non importa che siano tifosi laziali o tifosi del calcio in generale, i rigori parati (ma non solo) ieri dal classe 2005 stanno facendo il giro dei social e delle radio ed è ciò che è successo anche a Radio Tutto Napoli, in cui è intervenuto Nando Coppola, ex portiere partenopeo, a cui è stato chiesto un parere sul giocatore biancoceleste. Queste le sue parole: 

"Intanto per essere alla Lazio vuol dire che hai dei valori tecnici e umani. Lui si era già fatto apprezzare, ieri forse è stata un po' la consacrazione, perché poi il rigore è sempre la parata simbolo per il portiere, pur essendoci una dose importante dell'errore dell'attaccante o di chi calcia.

Però lui si è dimostrato fermo, si è dimostrato con nervi saldi. Sono contento perché magari la prestazione iniziale lo aveva fatto sembrare un po' titubante, poi si è riscattato nel corso dei 90 minuti e alla fine penso che incornicerà questa partita. Mi auguro a questo punto per lui che possa poi avere seguito nella finale."

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.