Cucchi: "La Lazio non si può spiegare, solo amare!"
Il giorno dopo è ancora più bello festeggiare e ripensare alla serata incredibile vissuta dalla Lazio alle New Balance Arena dove, la squadra di Sarri, ha battuto ai rigori l'Atalanta e ha conquistato il pass per la finale di Coppa Italia.
Una notte incredibile che ha visto Edoardo Motta assoluto protagonista con quattro rigori parati. Proprio di lui è tornato a parlare Riccardo Cucchi con un tweet postato su X: "Il calcio non si può spiegare. Si deve solo vivere. Così la #Lazio. Non si può spiegare, si può solo amare. (Tweet laziale ancora commosso per colpa di un ragazzino di 21 anni)".
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