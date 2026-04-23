Maldini e la scelta della Nazionale. Simeone: "Peccato per il Venezuela"
23.04.2026 10:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Salvatore Simeone, oggi direttore sportivo dell’Inter Bogotà in Colombia, ha parlato della scelta di Daniel Maldini di rappresentare l’Italia in Nazionale.
“A qualcuno ha fatto male la notizia, potevamo avere il sostituto di Rondon in Vinotinto. Ma è una scelta comprensibile quella di Daniel. E coerente con il suo percorso, pur avendo un forte legame con il Venezuela dovuto alla madre”.
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Jessica Reatini
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