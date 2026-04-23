Lazio, Patric a Radio TV Serie A: “Felice del nuovo ruolo. Motta? Testa incredibile”

Al termine della gara vinta dalla Lazio in casa dell’Atalanta che vale l’accesso alla finale di Coppa Italia, è intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A Patric. Queste le sue parole: “Per descrivere le nostre emozioni non servono le parole, si sa benissimo dal riflesso dela nostra faccia. Per mille motivi è stata una stagione difficilissima ma questo gruppo non ha mai mollato e ha cercato sempre di attraversare le difficoltà in maniera positiva”.

“Penso che in questa Coppa Italia meritavamo per tanti motivi un traguardo simile. Siamo molto felici, speriamo di portarla a casa in finale. Mi trovo molto bene da vertice basso, sono molto felice di questa posizione e di dare il mio contributo alla squadra. Sono felice nel nuovo ruolo, ma l’importante è che la squadra vinca: l’ho sempre detto, la Lazio prima di tutto”.

“Edoardo (Motta, ndr.) è stato magnifico, una roba veramente impressionante. Quattro rigori parati è una cosa straordinaria, ma se la merita perché è un ragazzo per bene, molto giovane ma che ha avuto un grande impatto sia in campionato che in coppa. E sia a livello umano che di tranquillità: ha una testa davvero diversa rispetto ai giovani, si vede già dai suoi atteggiamenti. Ha una maturità tale che sembra giocare da dieci anni in Serie A. E questo è un aspetto fondamentale: avere la testa a posto, soprattutto per crescere in modo molto più veloce. Sono contento per lui, è un ragazzo per bene e se lo merita”.