Atalanta - Lazio, "l'urlo" di Caicedo: l'esultanza social

22.04.2026 23:58 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Atalanta - Lazio, "l'urlo" di Caicedo: l'esultanza social
© foto di Slim Marzicola - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è in finale di Coppa Italia dopo aver battuto l'Atalanta ai calci di rigore. Una partita intensa e dipendiosa che ha messo a dura prova i biancocelesti, ma dal dischetto hanno avuto la meglio grazie a un Motta in formissima che ha neutralizzato 4 tiri degli avversari dal dischetto. 

Un "grido" di liberazione quello di Caicedo via social, che dopo il rigore trasformato da Taylor - l'ultimo della serie - ha esultato così: "Mottaaaaaaaaaaaaaa". 

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