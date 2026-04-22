Atalanta - Lazio, "l'urlo" di Caicedo: l'esultanza social
22.04.2026 23:58 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
© foto di Slim Marzicola - Lalaziosiamonoi.it
La Lazio è in finale di Coppa Italia dopo aver battuto l'Atalanta ai calci di rigore. Una partita intensa e dipendiosa che ha messo a dura prova i biancocelesti, ma dal dischetto hanno avuto la meglio grazie a un Motta in formissima che ha neutralizzato 4 tiri degli avversari dal dischetto.
Un "grido" di liberazione quello di Caicedo via social, che dopo il rigore trasformato da Taylor - l'ultimo della serie - ha esultato così: "Mottaaaaaaaaaaaaaa".