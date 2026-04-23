Atalanta, Percassi a Mediaset: “Penalizzati dall’arbitro, già successo con la Lazio!"

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, l'amministratore delegato Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Di fronte a una prestazione ottima della squadra c’è un evidente errore nell’occasione del gol annullato a Ederson è un vero peccato. Ci sono stati diversi errori dell’arbitro. Dispiace perché si è buttata via una qualificazione meritata su un episodio chiave che ha condizionato pesantemente il risultato”.

“Non si può ricondurre tutto a quest’episodio. Non è la prima volta che ci capita, anche contro la Lazio. Abbiamo ancora una ferita aperta dalla finale del 2019 che abbiamo perso. Oggi ci vediamo penalizzati maniera incredibile. Non è giustificabile un errore in partite di questo tipo, con la posta in palio così alta e gli strumenti a disposizione. Lascia l’amaro in bocca. Ci sono episodi decisivi come questo”.

“Secondo me c’era il rigore di Gila. Si parla di auto giocata, ma la posizione del giocatore è totalmente scomposta. Anche Krstovic anticipa il portiere, le immagini sono chiarissime ed è incomprensibile come in queste partite ci siano errori di questo tipo. Non ho avuto modo di andare dagli arbitri. Sarebbe difficili farsi giustificare due errori nella stessa azione eclatanti e determinanti”.