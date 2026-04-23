Atalanta, Percassi a Mediaset: “Penalizzati dall’arbitro, già successo con la Lazio!"
Al termine della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, l'amministratore delegato Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni:
“Di fronte a una prestazione ottima della squadra c’è un evidente errore nell’occasione del gol annullato a Ederson è un vero peccato. Ci sono stati diversi errori dell’arbitro. Dispiace perché si è buttata via una qualificazione meritata su un episodio chiave che ha condizionato pesantemente il risultato”.
“Non si può ricondurre tutto a quest’episodio. Non è la prima volta che ci capita, anche contro la Lazio. Abbiamo ancora una ferita aperta dalla finale del 2019 che abbiamo perso. Oggi ci vediamo penalizzati maniera incredibile. Non è giustificabile un errore in partite di questo tipo, con la posta in palio così alta e gli strumenti a disposizione. Lascia l’amaro in bocca. Ci sono episodi decisivi come questo”.
“Secondo me c’era il rigore di Gila. Si parla di auto giocata, ma la posizione del giocatore è totalmente scomposta. Anche Krstovic anticipa il portiere, le immagini sono chiarissime ed è incomprensibile come in queste partite ci siano errori di questo tipo. Non ho avuto modo di andare dagli arbitri. Sarebbe difficili farsi giustificare due errori nella stessa azione eclatanti e determinanti”.