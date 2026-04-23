Lazio, Sarri a Mediaset: “Finale meritata in uno stadio in cui fa fatica tutta Europa”

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La Lazio supera l’Atalanta ai calci di rigore e vola in finale di Coppa Italia. Al termine del match ai microfoni di Mediaset è intervenuto Maurizio Sarri. Queste le sue parole: “La partita di stasera era difficilissima, un dentro o fuori contro una squadra forte e in uno stadio difficile per quasi tutte le squadre europee. Penso che i ragazzi si siano meritati questa soddisfazione, abbiamo eliminato le due finaliste dello scorso anno e oggi l’Atalanta”.

“Abbiamo fatto un grande percorso in una stagione dura e complicata e siamo riusciti a prenderci questa soddisfazione della finale. Alla squadra ora chiederei di risolvere un problema che abbiamo da tutta la stagione, la difficoltà nel trovare il gol. Siamo diventati solidi, non è semplice giocare contro di noi. Ma facciamo fatica a segnare”.

“Motta ha numeri impressionati sui rigori: ne ha presi quattro su cinque oggi e uno in campionato a Bologna. Cinque parati su sei subiti nella sua storia in Serie A, numeri impressionanti. È un ragazzo che ha prospettive e margine, soprattutto con i piedi. Siamo abituati a uscire sul corto, stasera l’abbiamo fatto sul lungo. È un prospetto importante e interessante ma deve avere nella testa la voglia di migliorare ancora”.

“Ho sempre detto che porto grande rispetto per la scelta delle persone, quindi anche i nostri tifosi per la scelta fatta. Detto questo è chiaro che se venissero alla finale io per primo e tutta la squadra saremmo non contenti, di più. Ieri sono venuti all’aeroporto a incoraggiarci, se dovessero venire sono l’allenatore più felice del mondo. Ma parto dal presupposto che bisogna rispettare le scelte. A fine partita chi cercavo? C’era un mio amico in tribuna, uno che solitamente porta fortuna ed è da ieri che mi dice che avremmo passato il turno. Cercavo Aurelio, un mio amico”.