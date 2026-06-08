Italia, Sabatini: "Io terrei Baldini ma manca il coraggio"

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Ai microfoni di Radio Firenzeviola Walter Sabatini ha detto la sua sulla possibilità che Silvio Baldini rimanga alla guida della nazionale.

“Silvio Baldini, è un uomo che ha coraggio, personalità e onestà intellettuale che nessuno ha nel calcio. Non sono stupito di quello che sta facendo e sapevo che il tempo avrebbe ripagato una persona speciale e ovviamente è anche un bravo allenatore”.

“In Italia il problema è il coraggio che manca perché pagano sempre allenatori e ds e dunque si preferisce non scegliere giovani".

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