Calciomercato Lazio | Artistico fa impazzire la B: si aggiunge un altro club
CALCIOMERCATO LAZIO - Gabriele Artistico rientrerà a Roma dopo il prestito allo Spezia. Nonostante la retrocessione dei lagunari, l'attaccante classe 2002 è stato tra le sorprese dell'ultima Serie B concludendo la stagione migliore della sua carriera sotto il profilo realizzativo. In 33 presenze ha messo a segno 13 gol (più uno in Coppa Italia), diventando il sesto miglior marcatore della cadetteria.
ANCHE LA SAMPDORIA SU ARTISTICO - Numeri che non sono passati inosservati in casa Lazio, dove potrebbe esser valutato in ritiro da Gennaro Gattuso, ma che hanno attirato anche l'interesse di molti club tra cui l'Avellino, il Benevento, il Modena e ora anche la Sampdoria. Secondo quanto riportato da sampnews24.com, infatti, Artistico sarebbe un nome particolarmente gradito in casa rossoblù in vista della prossima stagione.
L'ULTIMA PAROLA ALLA LAZIO - Starà quindi alla Lazio e in particolar modo al nuovo tecnico decidere cosa fare, nel frattempo l'ex Spezia si guarda intorno e si prepara a una nuova avventura, con l'obiettivo di confermare quanto di eccellente fatto nella scorsa stagione.