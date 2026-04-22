Coppa Italia, la Lazio vola in finale: da quanto non succedeva
22.04.2026 23:59 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lazio giocherà la finale di Coppa Italia il prossimo 13 maggio, all'Olimpico, contro l'Inter. La squadra di Sarri conquista il pass per l'ultimo atto della competizione dopo una gara conclusa ai rigori dopo l'1-1 firmato da Romagnoli e Pasalic che ha retto anche nei supplementari.
Come riportato da Opta la Lazio giocherà la finale di Coppa Italia per l'11ª volta nella sua storia, la prima dal 2018/19, in cui vinse il trofeo proprio contro l'Atalanta (2-0, con Simone Inzaghi allenatore con gol di Milinkovic-Savic e Correa).
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide