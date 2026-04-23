Lazio, Sarri a Radio TV Serie A: “Una gara non cambia il giudizio sulla stagione, ma…”

Vince e vola in finale di Coppa Italia la Lazio in casa dell’Atalanta. Al termine della gara Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A. Queste le sue parole: “C’è la soddisfazione per questa partita, per questa manifestazione in cui noi abbiamo messo fuori Milan e Bologna, le due finaliste dello scorso anno, e stasera una grande squadra come l’Atalanta. Ma poi quando arriveremo alla fine della stagione e tireremo le somme non è che può cambiare il mio giudizio sulla stagione, sulla squadra e su quello che ci sarà da fare in futuro”.

“Motta è un ragazzo che ha un autocontrollo mostruoso, ha fatto l’esordio in Serie A senza battere ciglio. È un ragazzo che va sopra gli errori senza farsi innervosire. È un ragazzo che sui calci di rigore ha delle qualità speciali sicuramente, su sei ne ha presi cinque contando anche Bologna. Ha avuto un bell’impatto con la Serie A ma vorrei che rimanesse con la testa consapevole che deve ancora migliorare”.

“I tifosi ultimamente hanno scelto di non venire allo stadio, non lo so se può cambiare qualcosa per la finale di Coppa Italia. È una scelta che rispetto e l’ho sempre detto, se venissero non sarei felice ma di più”.