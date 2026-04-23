Lazio, Sarri a Radio TV Serie A: “Una gara non cambia il giudizio sulla stagione, ma…”

23.04.2026 01:22 di  Mauro Rossi   vedi letture
Lazio, Sarri a Radio TV Serie A: “Una gara non cambia il giudizio sulla stagione, ma…”

Vince e vola in finale di Coppa Italia la Lazio in casa dell’Atalanta. Al termine della gara Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A. Queste le sue parole: “C’è la soddisfazione per questa partita, per questa manifestazione in cui noi abbiamo messo fuori Milan e Bologna, le due finaliste dello scorso anno, e stasera una grande squadra come l’Atalanta. Ma poi quando arriveremo alla fine della stagione e tireremo le somme non è che può cambiare il mio giudizio sulla stagione, sulla squadra e su quello che ci sarà da fare in futuro”.

Motta è un ragazzo che ha un autocontrollo mostruoso, ha fatto l’esordio in Serie A senza battere ciglio. È un ragazzo che va sopra gli errori senza farsi innervosire. È un ragazzo che sui calci di rigore ha delle qualità speciali sicuramente, su sei ne ha presi cinque contando anche Bologna. Ha avuto un bell’impatto con la Serie A ma vorrei che rimanesse con la testa consapevole che deve ancora migliorare”. 

I tifosi ultimamente hanno scelto di non venire allo stadio, non lo so se può cambiare qualcosa per la finale di Coppa Italia. È una scelta che rispetto e l’ho sempre detto, se venissero non sarei felice ma di più”.