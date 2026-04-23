Lazio, Pellegrini celebra Motta con un... panettone! - FT
23.04.2026 00:05 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Contro ogni difficoltà, gettando il cuore oltre l'ostacolo di una stagione travagliata. La Lazio torna a sorridere e, soprattutto, torna in finale di Coppa Italia grazie alla super prestazione di Edoardo Motta che nel momento decisivo dei calci di rigore ne para ben quattro.
Senza dubbio è lui il protagonista di serata e anche i compagni dopo il match hanno deciso di celebrarlo. Tra questi anche Luca Pellegrini che ha deciso di farlo in modo molto simpatico, ovvero, postando la foto del noto panettone "Motta".
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autore
Jessica Reatini
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