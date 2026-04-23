Patric a LSC: "La Lazio è speciale, non è come le altre. Vogliamo la coppa"

La Lazio si prende la finale con le unghie e con i guanti. Quelli di Motta. Una notte memorabile che è frutto del lavoro di tutto il gruppo biancoceleste. Uno dei protagonisti silenziosi della serata è stato senza dubbio Patric, il quale ha speso parole meravigliose ai microfoni ufficiali del club nel post-partita di Atalanta - Lazio. Ecco di seguito le sue parole.

"La squadra è stata straordinaria, quando giochi queste partite da dentro o fuori si può sbagliare tecnicamente, ma l'atteggiamento no. A livello umano e di sacrificio tutti quanti ci meritiamo la finale. Abbiamo reagito nella maniera giusta, ce lo meritiamo, non abbiamo mai mollato nonostante questa stagione difficile. Motta? Questa mattina ne ha parati tanti in allenamento, lui è un ragazzo straordinario, mi ha sorpreso tanto anche per la tranquillità con cui sta giocando, che non è normale alla sua età. La Lazio è questo, una squadra che soffre ma tutti insieme portiamo a casa qualcosa. Mi auguro per i tifosi e per questo gruppo di vincere. Ora dobbiamo riposare e preparare al meglio questa finale per alzare la coppa. Abbiamo qualcosa che le altre non hanno, abbiamo cuore, questa città e questi colori sono speciali. Ce lo meritiamo. Ho passato anche momenti difficili, la Lazio è speciale, non è una squadra normale, è una famiglia, mi auguro davvero di vincerla".