Lazio, Sarri a LSC: "Tifosi davanti la televisione a soffrire. Motta? Vi spiego"
La Lazio centra la finale di Coppa Italia che si giocherà allo Stadio Olimpico il prossimo 13 maggio. Battuta l'Atalanta ai calci di rigore con un super Motta, protagonista di parate provvidenziali. Al termine del match ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Maurizio Sarri: “In Coppa abbiamo fatto un bel cammino, partita di grande cuore, gruppo solido, si sono comportati da uomini soffrendo tutti insieme. Il percorso è stato di grande livello, ci dà soddisfazione, eliminando queste squadre dà importanza alla finale, dà soddisfazione ai tifosi, stanno tutti davanti alla televisione a soffrire.
Rigori? Vanno studiati, nelle ultime 3 giornate è stata fatta affondo l’analisi. Motta ha qualità particolari, ne ha parati 4 su 5 stasera, 1 a Bologna, nessuno ha questi numeri in Serie A, spero rimanga umile, deve ancora migliorare. Prima finale come allenatore della Lazio? Quando per esperienza ci sei, non basta.
Ho sempre portato rispetto alle scelte dei tifosi, avranno le loro motivazioni, se dovessero tornare facendoci una sorpresa sarei l’allenatore più felice del mondo”.