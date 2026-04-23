Atalanta - Lazio, one man show di Motta: le sue pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Quella di Bergamo è stata la notte di Edoardo Motta. Il miracolo su Scamacca allo scadere del tempo regolamentare e i ben quattro rigori parati ai giocatori dell'Atalanta hanno spalancato alla Lazio le porte della finale di Coppa Italia, nella quale la squadra di Sarri sfiderà l'Inter per andare a caccia di un trofeo che manca dal 2019 e dell'accesso diretto alla prossima Europa League. Se con i piedi ha dimostrato ancora qualche limite imputabile alla scarsa esperienza, tra i pali il baby portiere continua a brillare e la sensazione è che questa semifinale possa rappresentare la sua consacrazione definitiva. Di seguito le sue pagelle dei quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - Motta 9.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Motta 9.
IL MESSAGGERO - Motta 10.
LA REPUBBLICA - Motta 9.