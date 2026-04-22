Agostinelli: “Lazio, puoi far male all’Atalanta. Ma un giocatore mi spaventa”

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista sulle colonne de Il Cuoio, all'interno del Corriere dello Sport, per Andrea Agostinelli. L’attuale allenatore dell’FC Paradiso veste i panni del doppio ex in occasione della gara tra Atalanta e Lazio: “La Lazio è stata la squadra che mi ha permesso di affacciarmi al mondo del calcio, che mi ha dato di più dal punto di vista sentimentale e che mi ha fatto diventare calciatore. All'Atalanta ho disputato le mie tre stagioni migliori e sono stati gli anni della consacrazione”.

Agostinelli dice poi la sua sulla semifinale di Coppa Italia: “L'Atalanta ha una rosa più completa, ma la Lazio che ho visto a Napoli mi ha stupito. Per me il risultato è apertissimo. I nerazzurri giocano un bel calcio, ma per caratteristiche il loro modo di stare in campo si sposa bene con la Lazio di quest'anno: se riusciranno a difendersi bene, possono trovare il modo di colpire la difesa nerazzurra”.

Quindi un passaggio sui singoli, a partire da casa Lazio: “Cancellieri o Isaksen? Nessuno dei due ha saputo trovare continuità. Io continuerei a puntare su Isaksen, che a Napoli ha fatto benissimo”. Poi sull’Atalanta: “Bellanova o Zappacosta? Bellanova ha corsa e qualità, ma ti dico la verità: Zappacosta è uno di quelli contro cui non vorrei mai giocare contro”.