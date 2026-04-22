Lazio, la finale passa per la difesa: Romagnoli e Gila i due pilastri della Coppa

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RASSEGNA STAMPA - C'è una coppia che può portare la Lazio in finale di Coppa Italia. Al centro della difesa, Gila e Romagnoli rappresentano solidità e identità: proteggono, guidano e danno sicurezza a tutta la squadra. Sono il vero punto di forza dei biancocelesti, chiamati ad alzare il muro contro l’Atalanta. Sarri ha trovato in loro due certezze assolute. A gennaio potevano separarsi, invecesono rimasti e ora vogliono chiudere la stagione da protagonisti.

L’intesa tra i due è evidente. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nell’ultima uscita hanno annullato Hojlund, limitandone movimenti e giocate. Ora serve una prova dello stesso livello a Bergamo: 90 minuti, o magari 120, senza sbavature. In partite così, ogni dettaglio pesa e ogni episodio può decidere tutto.

Insieme hanno già percorso tutta la strada in Coppa: dagli ottavi contro il Milan ai quarti di Bologna, fino alla semifinale d’andata. Ora le speranze di qualificazione passano ancora da loro. Il futuro resta in bilico, con entrambi in scadenza nel 2027, ma il presente è chiaro: stasera possono lasciare un segno decisivo e spingere la Lazio verso la finale.