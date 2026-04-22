Lazio, è il giorno della semifinale: Lotito segue la squadra a Bergamo
RASSEGNA STAMPA - La Lazio stasera affronterà la partita più importante della stagione (per ora) e Lotito non vuole perdersela. Il presidente infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, sarà a Bergamo per seguire dal vivo la semifinale.
La sfida tra Lazio e Atalanta mette in palio molto più di un semplice passaggio del turno. Chi riuscirà ad avanzare diventerà la seconda squadra con più finali di Coppa Italia dal 2014-15 a oggi: entrambe sono attualmente a quota 3, insieme al Milan, alle spalle della Juventus che guida con 8.
Ora tocca a Maurizio Sarri provare a riportare la Lazio in finale, un traguardo che manca dai tempi di Simone Inzaghi. Sono passati sette anni e questa semifinale rappresenta un’occasione concreta per interrompere l’attesa.