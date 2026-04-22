Lazio, il Corriere dello Sport mette Sarri in prima pagina: il messaggio per il tecnico - FOTO
RASSEGNA STAMPA - Il Corriere dello Sport mette al centro la Lazio. Davanti ai grandi eventi non si può fare diversamente. Questa sera, alle ore 21.00, la squadra di Sarri scenderà in campo alla New Balance Arena contro l'Atalanta. Sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia dopo il 2-2 dell'Olimpico. Sarà come una finale. La Lazio metterà tutto in ballo.
L'IMPORTANZA DELLA COPPA ITALIA - La stagione è stata complicata e, anche se Sarri la ritiene solo una "definizione giornalista", la Coppa Italia può essere a tutti gli effetti un'ancora di salvezza. Non cambierà le idee e le riflessioni sulla stagione, ma darebbe un nuovo volto al suo finale. Nell'anno più difficile, forse, dell'era Lotito la Lazio, grazie al lavoro straordinario di Sarri e della sua squadra riesce a superare ogni genere di ostacolo (anche quelli creati 'da altri' internamente) e vince la Coppa Italia qualificandosi in Europa League.
LA PRIMA PAGINA - Sarebbe un capolavoro sportivo del Comandante. Ed è per questo motivo che il Corriere dello Sport si rivolge direttamente a Sarri. In prima pagina, prima di ogni altra notizia, si legge chiaramente: "Mau, questa sì che vale!". Eccome se vale!