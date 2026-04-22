Lazio, Reja ha le idee chiare: "Questa sera vedo favorita..."
22.04.2026 10:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Federico Gaetano
La partita tra Atalanta e Lazio di questa sera, ore 21.00, alla New Balance Arena rievocherà dolci di ricordi nella mente e nel cuore di Edy Reja. Ex allenatore di entrambe le squadre, nel giorno del match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, è intervenuto ai taccuini della Gazzetta dello Sport.
"Sfida molto equilibrata, ma dico 60% Atalanta e 40% Lazio. Lo dico soprattutto per il fattore campo, che a Bergamo pesa parecchio. L ’Atalanta ha vinto un’Europa League, la Coppa Italia sarebbe una gemma ulteriore. La Lazio ha vinto tanto (sei trofei tra il 2009 e il 2019, ndr), ora deve ricominciare".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.