Atalanta - Lazio, Marusic scalpita. Noslin si candida per una maglia

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RASSEGNA STAMPA - È un vero rebus centravanti per la Lazio questa sera. Come scrive il Corriere dello Sport, Noslin ha lanciato prepotentemente la sua candidatura con la prestazione di Napoli: niente gol, ma un lavoro continuo e incisivo per tutti i novanta minuti.

Dall’altra parte Maldini, ex della sfida, fermato da un’infiammazione al ginocchio destro, è rimasto fuori nell’ultima gara ma ha dato segnali positivi in rifinitura e ora punta a riprendersi il posto, visto anche che all’andata era stato decisivo con l’assist a Dele-Bashiru.

La scelta al centro dell’attacco è la più delicata per Sarri, che nelle ultime tre giornate ha alternato tre interpreti diversi: Maldini contro il Parma, Boulaye Dia a Firenze e Noslin al Maradona. Non è però l’unico dubbio di formazione. Sulle fasce Cancellieri può insidiare Isaksen, specialmente dopo la trasferta di Napoli, mentre Zaccagni resta una certezza. A centrocampo Cataldi agirà in regia con Taylor mezzala sinistra; per l’ultima maglia è ballottaggio tra Basic e ancora Dele-Bashiru, che contro l’Atalanta ha già lasciato il segno.

In difesa nessun dubbio al centro con Gila e Romagnoli. Sulle corsie laterali Tavares è confermato a sinistra, mentre a destra è in vantaggio Marusic su Lazzari, con il montenegrino che sta rientrando dopo un problema al polpaccio. Nelle prossime ore ci sarà il test decisivo.