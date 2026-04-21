FORMELLO - Lazio, le scelte anti-Atalanta: Marusic c'è, Basic e Maldini...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Rifinitura in archivio, ora è tempo delle scelte. Tutti presenti per la Coppa Italia, fatta eccezione per i lungodegenti Provedel, Furlanetto e Rovella (che potrebbe rientrare per il finale di stagione). Marusic si è allenato con il gruppo, partirà per Bergamo. Ha qualche chance di giocare dall’inizio, Sarri potrebbe mandarlo subito in campo con il cambio programmato per la ripresa. Nessun dubbio su Gila e Romagnoli al centro, così come su Nuno Tavares a sinistra. Saranno loro a completare il quartetto di fronte a Motta.

I dilemmi iniziano a centrocampo. Cataldi e Taylor, ovviamente, saranno confermati; diverso il discorso per Basic, in ballottaggio con Dele-Bashiru. Il nigeriano ha il dente avvelenato contro l’Atalanta, all’andata aveva segnato il gol del momentaneo 1-0. È un duello serratissimo, potrebbe anche spuntarla di nuovo il croato: la decisione verrà presa solo a ridosso del fischio d’inizio.

Il tridente d’attacco è sicuro solo per la fascia sinistra: giocherà Zaccagni, non è in discussione. Qualche ragionamento in più sarà fatto sul centravanti: Maldini ha lavorato regolarmente con il resto dei compagni, può scavalcare Noslin e partire titolare. Per l’ex di giornata potrebbe valere lo stesso discorso di Marusic: giocare subito e uscire dopo. A destra, invece, Isaksen spera nel sorpasso su Cancellieri, al momento in vantaggio.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Provstgaard, Hysaj, Pellegrini, Lazzari, Patric, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Noslin. All.: Sarri.