NEWS | Inchiesta escort Milano, tra i clienti più di 70 calciatori
21.04.2026 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sarebbero almeno 70 i calciatori che hanno partecipato alle feste organizzate dall’agenzia di eventi milanese al centro dell’indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione ma, i loro nomi, nell’ordinanza sono stati omissati. Nessuno di loro è indagato in quanto non hanno commesso reati ma si tratterebbe, come riportato dall’Ansa, di calciatori di... <<< INCHIESTA ESCORT MILANO >>>
autore
Jessica Reatini
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