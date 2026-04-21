Atalanta, Palladino punta su Raspadori. La Lazio a gennaio...
RASSEGNA STAMPA - L'Atalanta è in fiducia, il pareggio contro la Roma ha caricato i bergamaschi in vista della semifinale di ritorno contro la Lazio. Palladino vuole la finale, la prima in carriera da allenatore, un traguardo che cancellerebbe l'inizio altalenante dell'era Juric e certificherebbe il percorso fatto finora un campionato.
JOLLY - Palladino si affiderà a Krstovic come terminale offensivo, ma il vero jolly sarà Giacomo Raspadori. Arrivato durante il mercato di ennaio, Jack è stato a lungo corteggiato anche dalla Lazio. L'impatto non è stato dei migliori anche a causa di un problema muscolare che lo ha tenuto fuori per un mese intero (8 gare saltate), ma nel complesso sono arrivati 2 gol in 8 presenze in Serie A.
Secondo Il Corriere dello Sport, Palladino sta riflettendo se schierarlo dall'inizio o a gara in cors. Jack vuole ritrovare il ritmo e riprendersi la titolarità con continuità, è per questo che ha lasciato il Napoli prima e poi l'Atletico Madrid.