Atalanta - Lazio, l'ex Talamonti: "Ringrazierò sempre quell'ambiente..."

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© foto di Alberto Mariani/TuttoAtalanta.com

RASSEGNA STAMPA - In occasione della sfida tra Atalanta e Lazio, in programma mercoledì 22 aprile alle ore 21:00, il doppio ex Leonardo Talamonti ha rilasciato un'intervista ai taccuini di Tuttosport in cui ha raccontato dei suoi anni a Bergamo e a Roma.

Sull'unico gol con la maglia nerazzurra, proprio contro la Lazio: "Lo ricordo benissimo, anche perché è stato l’unico: abbiamo vinto 1-0 in trasferta, non ho esultato per rispetto della piazza di Roma che mi ha a sua volta trattato molto bene, ma avrei voluto farlo con grande trasporto per tutto quello che l’Atalanta mi ha dato. Per festeggiare con i compagni e con la nostra gente".

Poi sull'esperienza alla Lazio: "Ero molto giovane, sono arrivato alla fine del mercato e la Lazio dopo Cragnotti era al primo anno con Lotito. C’erano un po’ di problemi, abbiamo cercato comunque di fare il massimo. Non ho giocato molto, una quindicina di partite in tutto considerando anche la Coppa Italia. Ringrazierò sempre quell’ambiente perché sono stati loro a permettermi di farmi conoscere nel panorama calcistico italiano".