Lazio, Lotito a cena con Palella e Polymarket: il retroscena
È andato in scena nella serata di ieri presso il Bulgari Hotel a Roma un incontro privato che ha visto coinvolto anche Claudio Lotito. Come riporta La Sicilia, infatti, il presidente della Lazio si è intrattenuto con Salvatore Palella, la persona dietro l’accordo di sponsorizzazione con Polymarket, e lo stesso Andrea March, Responsabile Partnership e Public Affairs per l'Italia della società statunitense.
Presente al tavolo anche Ross Pelligra, patron del Catania, e Davide Raciti, CEO di Palcomm. Quest’ultimo è stato coinvolto in prima persona nella trattativa che ha portato alla chiusura dell'accordo di sponsorizzazione tra la Lazio e Polymarket.
L’incontro, si legge, è servito a rafforzare i legami tra Palella e Pelligra, con la presenza di Lotito dovuta - si legge - alla vicinanza al club siciliano testimoniata più volte nel corso degli anni. Al centro del tavolo anche la discussione su nuovi modelli di sviluppo che integrino informazione, sport e tecnologie finanziarie, come testimoniato dalla presenza di Polymarket.