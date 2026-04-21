PRIMAVERA | D’Alessio convince la Lazio: positivo l’esordio nel derby

RASSEGNA STAMPA - Nel giro di portieri che sta coinvolgendo in questa stagione la Lazio, sia con la prima squadra che con la Primavera, è finito anche Luigi D’Alessio. Il portiere classe 2007 è arrivato a Formello a gennaio dal Benevento, trovando il debutto proprio nell’ultima uscita casalinga che ha visto i biancocelesti impegnati nel derby con la Roma.

Con Pannozzo e Giacomone impegnati in prima squadra, la maglia da titolare non è finita sulle spalle di Bosi (titolare a inizio stagione della Lazio Primavera), ma su quelle di D’Alessio, che ha risposto presente: clean sheet all’esordio nel derby, ma anche attenzione nelle uscite e una sicurezza trasmessa a tutto il pacchetto arretrato.

Grande soddisfazione per la famiglia che, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, era presente a Formello: papà Francesco a mamma Vanessa hanno seguito da vicino l’esordio di Luigi D’Alessio. Il pronipote di Gigi D’Alessio aveva finora giocato otto gare in Under 18 e viene descritto con un ragazzo con i piedi per terra e dedito al lavoro. Ha un contratto fino al 2027 e ha già convinto Punzi: “Non avevamo dubbi, sta mostrando il suo valore”.