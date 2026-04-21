Lazio, Zaccagni sfida l'Atalanta: "Gara fondamentale. È come il Napoli..."
Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha presentato la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, soffermandosi sulle qualità della squadra di Palladino. Di seguito le sue dichiarazioni.
“Se vale una stagione? Siamo consapevoli che è una partita fondamentale per noi e per la nostra gente, cercheremo di giocarla al massimo. Ci siamo allenati bene e siamo pronti per affrontare l’Atalanta. Sappiamo bene che loro hanno doti fisiche e tecniche importanti, andremo a sfidare un gruppo che gioca simile al Napoli. Tutte e due le gare le abbiamo preparate al meglio. All’andata all'Olimpico potevamo vincere, ci siamo andati vicino con il gol all’ultimo. Con il pareggio ripartiamo da zero come faranno loro, noi dovremo andare al massimo".