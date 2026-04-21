Lazio, Zaccagni ringrazia i tifosi: "È stato bellissimo, ci hanno caricato"
21.04.2026 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Porte aperte a Formello. La Lazio ha svolto la prima parte della rifinitura pre Atalanta di fronte ai tifosi, circa mille presenti al Fersini. Ai microfoni di SportMediaset, il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha tenuto a ringraziare tutti, che a causa delle trasferte vietate non potranno essere a Bergamo.
Di seguito le sue parole: “Oggi è stato bellissimo l’abbraccio con la nostra gente, ci ha caricato. Noi ci siamo allenati bene e siamo pronti per affrontare l’Atalanta. Abbiamo la giusta consapevolezza per la partita. Peccato che i tifosi non ci saranno domani".
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.