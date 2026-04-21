Giudice Sportivo | Udinese, confermata una squalifica: salterà la Lazio
21.04.2026 16:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Il Giudice Sportivo ha preso le sue decisioni riguardo le sanzioni dell'ultima giornata di Serie A. In merito alla gara giocata dall'Udinese contro il Parma, è stato ammonito Jesper Karlstrom. Il centrocampista, nonché capitano bianconero, era diffidato: per questo salterà la prossima partita all'Olimpico contro la Lazio.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
KARLSTRÖM Jesper (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.