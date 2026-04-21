Lazio, Rocchi sceglie: "Maldini o Noslin? Ecco su chi punterei..."
RASSEGNA STAMPA - Uno dei grandi dubbi di formazione per Atalanta - Lazio è sul centravanti. Sarri dovrà decidere chi far scendere in campo dall'inizio tra Maldini e Noslin, soprattutto dopo la splendida vittoria al Maradona contro il Napoli. Ai taccuini de Il Tempo, l'ex attaccante Tommaso Rocchi ha fatto la sua scelta. Di seguito le sue parole.
"Per caratteristiche è chiaro che Noslin è più attaccante. Attacca la profondità, attacca gli spazi quindi ha caratteristiche più specifiche. Maldini è un giocatore di qualità che però tende a venir fuori dal gioco per per lasciare creare gli spazi. Da allenatore ti dico che bisogna vedere come Sarri vuole preparare la partita e sfruttare queste due caratteristiche che possono essere valide entrambe".