GOSSIP | Billy Costacurta e il TSO del figlio Achille: "Non riuscivo a vederlo..."
22.04.2026 10:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Billy Costacurta si apre a One More Time. L'ex calciatore ha raccontato il rapporto con suo figlio Achille e di tutte le sue difficoltà. In particolare è tornato sul momento in cui è stato ricoverato in ospedale per il TSO: “Lo ricordo come..." <<< CLICCA QUI PER L'ARTICOLO >>>
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.