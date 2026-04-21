Atalanta tra infortuni e ballottaggi: Palladino fa la conta per la Lazio

21.04.2026 20:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Atalanta tra infortuni e ballottaggi: Palladino fa la conta per la Lazio
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Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, Raffaele Palladino ha fatto una sorta di conta dei giocatori a disposizione, esprimendosi su infortunati e ballottaggi. Ecco le parole del tecnico:

Come stanno De Ketelaere, Sulemana e Hien?
"Ho dovuto sostituire Scalvini e Kolasinac per questioni fisiche, CDK invece aveva avuto la febbre. Dovrò valutare domani: sono tutti a disposizione, ma vorrei vedere chi sta meglio e chi meno. isak sarà l'ultimo assente".

Scamacca giocherà titolare e ha percepito la "rivincita" dei senatori?
"Ho avuto delle sensazioni positive, considerando che nei loro occhi vedo quella fame nel conquistare e vincere la finale visto che è ancora un conto in sospeso. Su Gianluca e Krstovic penso che ho due centravanti forti: insieme hanno fatto una ventina di goal e va dato grande merito a loro. Chiaro che ci sia competizione, ma valuterò poi domani".

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.