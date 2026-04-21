Lazio, Vocalelli e il futuro di Sarri: "Così non rimane. E la società..."

21.04.2026 23:00 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, Vocalelli e il futuro di Sarri: "Così non rimane. E la società..."
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© foto di Federico De Luca 2026

A poco più di 24 ore dalla partita più importante della stagione, in casa Lazio continua a dominare l’incertezza. La semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta rappresenta molto più di una semplice gara. È uno snodo cruciale, non solo per il percorso sportivo dei biancocelesti, ma, forse, anche per il futuro del proprio allenatore. Al centro delle discussioni c’è infatti la posizione di Maurizio Sarri, il cui rapporto con la società appare tutt’altro che stabile.

A Radio Radio Lo Sport, Alessandro Vocalelli ha rivelato un’indiscrezione proprio sul futuro di Maurizio Sarri: “In queste condizioni Sarri non rimane alla Lazio il prossimo anno. La società dev’essere chiara con lui e non fare quello che ha fatto finora. Lui ha sempre risposto: se alla società non va bene, perché non lo mandano via?“.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.