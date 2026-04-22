Lazio, dal 2009 con la Coppa Italia c'è un legame speciale: i numeri

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RASSEGNA STAMPA - La sfida tra Lazio e Atalanta vale molto più di una semplice qualificazione. In palio c’è anche un posto nella storia recente della Coppa Italia: chi passerà il turno diventerà la seconda squadra con più finali disputate dal 2014-15 a oggi. Entrambe sono ferme a quota tre, insieme al Milan, dietro solo alla Juventus che domina con otto.

La Lazio, però, con questa competizione ha un legame speciale. Dal 2009 ha centrato cinque finali (2009, 2013, 2015, 2017 e 2019), riuscendo a sollevare il trofeo in tre occasioni. L’ultimo trionfo resta quello del 2019, quando i biancocelesti vinsero proprio sull’Atalanta all’Olimpico. Nello stesso arco di tempo, la squadra capitolina ha sfiorato altre volte il colpo, fermandosi due volte in semifinale (2018 e 2024), nove ai quarti e una agli ottavi.

Adesso la responsabilità passa a Maurizio Sarri, chiamato a riportare la Lazio all’ultimo atto del torneo e alla vittoria. Un obiettivo che manca dai tempi di Simone Inzaghi: sono trascorsi sette anni, e questa semifinale rappresenta un’opportunità concreta per spezzare l’attesa.