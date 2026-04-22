Lazio, in palio non c'è solo la finale: Lotito aumenta il premio in caso di vittoria
RASSEGNA STAMPA - Non solo Lotito seguirà la squadra a Bergamo, ma ha deciso di dare un incentivo in più per portarsi a casa la finale e l'eventuale Coppa. Come spiega il Corriere dello Sport, il presidente della Lazio infatti avrebbe aumentato il premio per la vittoria della Coppa: da 2 a 4 milioni lordi. Non è escluso, inoltre, che sia previsto anche un bonus in caso di qualificazione alla finale.
Guardando al passato, la Lazio ha costruito un rapporto solido con questa competizione. Dal 2009 ha raggiunto cinque finali (2009, 2013, 2015, 2017 e 2019), vincendo il trofeo in tre occasioni. L’ultimo successo risale al 2019, quando i biancocelesti superarono proprio l’Atalanta nella finale dell’Olimpico. Nello stesso periodo, la squadra capitolina si è fermata due volte in semifinale (2018 e 2024), nove ai quarti e una agli ottavi.