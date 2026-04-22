Lazio, Reja: "Lotito merita la Coppa Italia! E sulla protesta dei tifosi..."
Nel giorno di Atalanta-Lazio, partita valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, sulle colonne della Gazzetta dello Sport spuntano le parole del doppio ex Edy Reja. L'allenatore che ha passato anni importanti tra biancocelesti e nerazzurri ha parlato, tra le tante cose, anche del lavoro svolto dalle due società e dei loro meriti.
"I Percassi hanno fatto un lavoro straordinario, davvero impensabile all’inizio. Meritano altre gioie. E le merita pure Lotito, che ha modi un po’ particolari, ma ha ottenuto risultati di grande prestigio. Senza entrare nel merito della protesta, dico che è un vero peccato che i tifosi stiano disertando lo stadio. Accadde anche nel mio ultimo anno. Sono sicuro che se non fosse successo ci saremmo qualificati in Europa, senza pubblico la squadra invece mollò".