Atalanta, Palladino studia la Lazio: le ultime di formazione e gli infortunati
RASSEGNA STAMPA - Ci sarà il tempo di un'ultima sgambata a Zingonia, incentrata soprattutto sul risveglio muscolare. Poi inizierà ufficialmente l'attesa in vista della partita delle 21.00. L'Atalanta sarà padrona di casa contro la Lazio alla New Balance Arena. La semifinale di ritorno di Coppa Italia metterà in palio l'unico posto rimanente per l'atto conclusivo del torneo. La squadra di Palladino vuole alzare al cielo il trofeo per salvare una stagione iniziata male con Juric, ma sistemata con lui. Il trofeo gli permetterebbe di garantire l'accesso in Europa oggi non scontato attraverso la Serie A. Motivazioni che rendono la partita particolarmente importante per una Dea che, nella preparazione, starà attenta anche ai minimi dettagli.
I DUBBI DI PALLADINO - Palladino dovrà fare a meno solo Isak Hien. Lo svedese sarà l'unico non convocato della partita, mentre torneranno a disposizione Giorgio Scalvini, Charles de Ketelaere e Sead Kolasinac. Su quest'ultimi, come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico campano dovrà fare delle riflessioni. Per motivi differenti non sono al top della forma e Palladino potrebbe decidere anche di farli partire dalla panchina per schierarli, eventualmente, a match in corso. Delle perplessità l'allenatore ex Fiorentina le conserva anche sul centravanti. Krstovic viene dal gol contro la Roma, ma Scamacca è completamente recuperato e potrebbe anche partire dal 1' per ritrovare quell'alternanza che ha caratterizzato l'intera stagione.
PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All.: Palladino.